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ستاندرد آند بورز 500 وناسداك يغلقان على ارتفاع للأسبوع الرابع على التوالي

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وول ستريت
وول ستريت
وول ستريت

ستاندرد آند بورز 500 وناسداك يغلقان على ارتفاع للأسبوع الرابع على التوالي

ستاندرد آند بورز 500 يرتفع 17.5% من أدنى مستوياته في منتصف يونيو

دبي - العربية.نت

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أغلقت وول ستريت على ارتفاع بتعاملات جلسة الجمعة، إذ أدت الدلائل على أن التضخم قد بلغ ذروته في يوليو/تموز إلى زيادة ثقة المستثمرين في أن السوق في طريقها إلى الصعود ودفعت المؤشرين ستاندرد آند بورز 500 وناسداك إلى تسجيل مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.

وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا بواقع 17.5% من أدنى مستوياته في منتصف يونيو/حزيران، وتحققت المكاسب الأخيرة من البيانات الصادرة هذا الأسبوع والتي أظهرت ارتفاعا أبطأ من المتوقع في مؤشر أسعار المستهلكين وانخفاضا مفاجئا في أسعار المنتجين الشهر الماضي.

وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 72.13 نقطة، أي 1.71%، ليغلق عند 4279.40 نقطة، بينما زاد المؤشر ناسداك المجمع 265.14 نقطة، أي 2.07%، إلى 13045.05 نقطة، وفق رويترز.

وقفز المؤشر داو جونز الصناعي 418.64 نقطة، أي 1.26%، إلى 33755.22 نقطة.

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