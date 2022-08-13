مبيعات الأجانب ببورصة مصر تقفز لـ 1.3 مليار جنيه في أسبوع

كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على نحو 80.9% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، واستحوذ المستثمرون الأجانب على نسبة 13.4%، والعرب على 5.7%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية بقيمة 1.3 مليار جنيه، وسجل العرب صافي شراء بقيمة 8 ملايين جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

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وشكلت تعاملات المصريين 73.2% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 18.2%، وسجل العرب 8.6%، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 13.9 مليار جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافي شراء بنحو 1.7 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

وربح رأس المال السوقي للأسهم المدرجة نحو 6.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 669.5 مليار جنيه، بنسبة نمو 1%. فيما تراجع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 433.4 مليار جنيه إلى 432.6 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.2%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 114.8 مليار جنيه إلى 119.5 مليار جنيه بنسبة نمو 4%.

كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأسهم الأوسع نطاقًا من 548.2 مليار جنيه إلى 552 مليار جنيه بنسبة نمو 0.7%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 1.8 مليار جنيه إلى 1.9 مليار جنيه بنسبة نمو 2.2%.

وبالنسبة للتداول، فقد ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 36.2 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 4.881 مليار ورقة منفذة على 292 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 16.2 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.551 مليار ورقة منفذة على 199 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

أما مؤشر تميز، بلغ إجمالي قيمة التداول به نحو 10.1 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 31.7 مليون ورقة منفذة على 1388 عملية خلال الأسبوع المنتهى، واستحوذت الأسهم على 75.83% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 24.17%.

على صعيد القطاعات، فقد ارتفع 14 قطاعًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، تصدرها خدمات النقل والشحن بنسبة 16.8%، أعقبه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 16.2%، يليه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 15%.

وصعد قطاعي مواد البناء، والتجارة والموزعون بنسبة 7.6%، 7%، على التوالي، وقفز قطاعي المقاولات والإنشاءات الهندسية، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 3.2%، 3%، على التوالي.