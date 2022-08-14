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اليوم.. نهاية اكتتاب شركة "نبع الصحة للخدمات الطبية"

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السوق الموازية نمو
السوق الموازية - نمو
سوق السعودية

اليوم.. نهاية اكتتاب شركة "نبع الصحة للخدمات الطبية"

دبي - العربية.نت

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أعلنت مجموعة الدخيل المالية بصفتها المستشار المالي للطرح العام الأولي لشركة نبع الصحة للخدمات الطبية في السوق الموازية "نمو" أن اليوم الأحد هو آخر يوم للاكتتاب في 1.4 مليون سهم عادي تمثل نسبة 20% من إجمالي أسهم الشركة.

وذكرت أنه يمكن للمستثمرين المؤهلين الراغبين بالاكتتاب في أسهم الطرح التقدم بطلب الاكتتاب عن طريق القنوات الإلكترونية لكلٍ من "شركة دراية المالية" و"مصرف الراجحي" فقط.

وأوضحت مجموعة الدخيل المالية، أن سعر الطرح يبلغ 57 ريالا للسهم الواحد.

كانت قد بدأت فترة الطرح في يوم الإثنين 1444/01/10هـ (الموافق 2022/08/08م).

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