سوق الأسهم السعودية تتحرك عرضيا.. و"تاسي" يحافظ على مستوى 12500 نقطة 

استقرت سوق الأسهم السعودية في تعاملات، اليوم الأحد، في تحركات عرضية، لتحافظ على مستوى 12500 نقطة، بالتزامن مع إعلان النتائج القياسية لأرامكو.

كانت "أرامكو السعودية" قد أعلنت صباح اليوم الأحد تحقيق نمو في أرباح الربع الثاني من 2022 بنحو 90%، إلى 181.6 مليار ريال، مقابل 95.47 مليار ريال في الربع الثاني من 2021.

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وعلى أساس فصلي، ارتفعت أرباح أرامكو 22.7%، حيث كانت في الربع السابق 148 مليار ريال.

وجاءت أرباح أرامكو في الربع الثاني أفضل من متوسط توقعات المحللين.

وسجل مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) انخفاضا هامشيا بنسبة 0.09 % أو ما يعادل 11 نقطة عند مستوى 12519 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 5.5 مليار ريال عبر التداول على نحو 178 مليون سهم.

وارتفعت أسعار 131 سهما، تصدرها سهم "رعاية" بنسبة 8.7%، مقابل تراجع 75 سهما بصدارة "بترورابغ" بنسبة 3.63%، وذلك من بين 215 شركة مدرجة.

وتصدر الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث قيمة التداول، أسهم "بترورابغ" وأرامكو ودار الأركان، في حين تصدر بترورابغ ودار الأركان و"المتحدة للتأمين" أحجام التداول.