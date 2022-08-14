"أرامكو" تعلن توزيع أرباح نقدية 70.3 مليار ريال عن الربع الثاني
حصة السهم من التوزيع 0.32 ريال
أعلنت شركة الزیت العربیة السعودیة "أرامكو السعودیة" عن توزیع أرباح نقدیة للمساھمین بقیمة 70.33 ملیار ﷼ بما يعادل 18.76 ملیار دولار، عن الربع الثاني من عام 2022.
وقالت الشركة في بيان نشر على موقع مجموعة تداول السعودية، إن حصة السهم من التوزيع 0.32 ريال.
ويكون تاریخ الأحقیة ھو 1444/01/23ھ الموافق 2022/08/21م، على أن تكون الأحقیة للمساھمین المالكین للأسھم یوم الاستحقاق المقیدین في سجل مساھمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نھایة ثاني یوم تداول یلي تاریخ الاستحقاق.
وذكرت أرامكو أن تاریخ التوزیع سيكون 1444/02/11ھ الموافق 2022/09/07م.
كانت "أرامكو السعودية" قد أعلنت صباح اليوم الأحد تحقيق نمو في أرباح الربع الثاني من 2022 بنحو 90%، إلى 181.6 مليار ريال، مقابل 95.47 مليار ريال في الربع الثاني من 2021.
وعلى أساس فصلي، ارتفعت أرباح أرامكو 22.7%، حيث كانت في الربع السابق 148 مليار ريال.
وجاءت أرباح أرامكو في الربع اثاني أفضل من متوسط توقعات المحللين.
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