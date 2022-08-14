.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"أرامكو" تعلن توزيع أرباح نقدية 70.3 مليار ريال عن الربع الثاني

  • الخط
شركة أرامكو مناسبة
شركة أرامكو السعودية
أرامكو

"أرامكو" تعلن توزيع أرباح نقدية 70.3 مليار ريال عن الربع الثاني

حصة السهم من التوزيع 0.32 ريال

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة الزیت العربیة السعودیة "أرامكو السعودیة" عن توزیع أرباح نقدیة للمساھمین بقیمة 70.33 ملیار ﷼ بما يعادل 18.76 ملیار دولار، عن الربع الثاني من عام 2022.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع مجموعة تداول السعودية، إن حصة السهم من التوزيع 0.32 ريال.

ويكون تاریخ الأحقیة ھو 1444/01/23ھ الموافق 2022/08/21م، على أن تكون الأحقیة للمساھمین المالكین للأسھم یوم الاستحقاق المقیدین في سجل مساھمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نھایة ثاني یوم تداول یلي تاریخ الاستحقاق.

ارتفاع أرباح أرامكو السعودية بنحو 90% في الربع الثاني إلى 181 مليار ريال شركات أرامكو ارتفاع أرباح أرامكو السعودية بنحو 90% في الربع الثاني إلى 181 مليار ريال

وذكرت أرامكو أن تاریخ التوزیع سيكون 1444/02/11ھ الموافق 2022/09/07م.

كانت "أرامكو السعودية" قد أعلنت صباح اليوم الأحد تحقيق نمو في أرباح الربع الثاني من 2022 بنحو 90%، إلى 181.6 مليار ريال، مقابل 95.47 مليار ريال في الربع الثاني من 2021.

وعلى أساس فصلي، ارتفعت أرباح أرامكو 22.7%، حيث كانت في الربع السابق 148 مليار ريال.

وجاءت أرباح أرامكو في الربع اثاني أفضل من متوسط توقعات المحللين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الساعة 60 في دورة مع الأرض.. ترصد مشكلة قد تقلب حياتنا رأسا على عقب.. والحل في ثانية الساعة 60 في دورة مع الأرض.. ترصد مشكلة قد تقلب حياتنا رأسا على عقب.. والحل في ثانية
اكتشف المزيد