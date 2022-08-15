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الذهب يهبط مع صعود الدولار وتوقعات الفائدة الأميركية

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سعر الذهب

الذهب يهبط مع صعود الدولار وتوقعات الفائدة الأميركية

يترقب المستثمرون محضر اجتماع الفيدرالي للحصول على مزيد من القرائن على رفع أسعار الفائدة في المستقبل

دبي - العربية.نت

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تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع انتعاش الدولار، وسط توقعات لرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة رفعاً حاداً، مما زاد من الضغط على المعدن الأصفر.

هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1791.33 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0704 بتوقيت غرينتش، بعد ارتفاعه بنحو 1.6% الأسبوع الماضي. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1807.30 دولار، بحسب "رويترز".

ومحا الدولار خسائره السابقة ليصعد 0.2% مقابل منافسيه، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

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يترقب المستثمرون محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر صدوره يوم الأربعاء، للحصول على مزيد من القرائن على رفع أسعار الفائدة في المستقبل.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر وسيلة تحوط ضد التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية يحد من جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.2% إلى 20.57 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 1.3% إلى 950.37 دولار، في حين استقر البلاديوم عند 2222.23 دولار.

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