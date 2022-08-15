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بدء تداول أسهم نقي للمياه في السوق السعودية الرئيسية.. اليوم

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شعار شركة نقي للمياه
سوق السعودية

بدء تداول أسهم نقي للمياه في السوق السعودية الرئيسية.. اليوم

برمز تداول 2282

دبي - العربية.نت

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يبدأ اليوم الاثنين، إدراج وبدء تداول أسهم شركة نقي للمياه في السوق الرئيسية برمز تداول 2282 وبالرمز الدولي SA15JH2H3L19 وعلى أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية 30% ارتفاعاً أو انخفاضاً مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند 10% ارتفاعاً أو انخفاضاً.

وقالت "تداول السعودية" في بيان سابق، إنه سيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى 10% ارتفاعاً أو انخفاضاً، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.

كانت "نقي" قد طرحت 6 ملايين سهم تمثل 30% من رأسمال الشركة، خصص 90% منها للجهات المشاركة و10% لشريحة الأفراد.

تغطية اكتتاب الأفراد في طرح "نقي للمياه" 13.5 مرة أسواق المال سوق السعودية تغطية اكتتاب الأفراد في طرح "نقي للمياه" 13.5 مرة

وجرى تغطية اكتتاب المؤسسات بنسبة 30.3 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة، وتحدد سعر الطرح النهائي بـ 69 ريالا للسهم الواحد.

وبلغ عدد المشاركين الأفراد في الاكتتاب 231,266 مشتركا بنسبة تغطية 1352.98%، ما يعادل نحو 13.5 مرة.

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