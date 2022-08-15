بعد ضوء أخضر من واشنطن.. وول ستريت تحيي التداول على السندات الروسية

بدأت العديد من البنوك الكبرى في وول ستريت، عرض تسهيل التعاملات في الديون الروسية خلال الأيام الأخيرة، وفقًا لوثائق مصرفية اطلعت عليها وكالة "رويترز"، مما يمنح المستثمرين فرصة أخرى للتخلص من الأصول الروسية التي يُنظر إليها على نطاق واسع في الغرب على أنها "سامة".

انسحبت معظم البنوك الأميركية والأوروبية من السوق في يونيو، بعد أن منعت وزارة الخزانة المستثمرين الأميركيين من شراء أي أوراق مالية روسية كجزء من العقوبات الاقتصادية على موسكو بسبب غزوها أوكرانيا.

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بعد إرشادات لاحقة من وزارة الخزانة في يوليو، والتي سمحت لحاملي الأوراق المالية الروسية في الولايات المتحدة بتصفية مراكزهم، عادت أكبر شركات وول ستريت بحذر إلى سوق سندات الحكومة والشركات الروسية، وفقًا لما اطلعت عليه "رويترز" من رسائل البريد الإلكتروني وملاحظات العملاء واتصالات أخرى من ستة بنوك.

تشمل البنوك الموجودة في السوق الآن JPMorgan Chase وBank of America وCitigroup وDeutsche Bank وBarclays وJefferies Financial، بحسب ما تظهره الوثائق.

وقد امتنع بنك أوف أميركا وباركليز وسيتي وجي بي مورغان عن التعليق.

وقال متحدث باسم Jefferies إنه "يعمل ضمن إرشادات العقوبات العالمية لتسهيل احتياجات العملاء للتغلب على هذا الوضع المعقد".

كان هناك 40 مليار دولار من السندات السيادية الروسية مستحقة الدفع قبل أن تبدأ روسيا ما تسميه "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا في فبراير. ما يقرب من النصف لصناديق أجنبية. وقد تقطعت السبل بالعديد من المستثمرين في الأصول الروسية، حيث انخفضت قيمتها، واختفى المشترون، وجعلت العقوبات التداول عليها صعبًا.

في مايو، طلب اثنان من المشرعين الأميركيين من JPMorgan وGoldman Sachs الحصول على معلومات حول التجارة في الديون الروسية، قائلين إنها قد تقوض العقوبات. في الشهر التالي، حظر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية على مديري الأصول الأميركيين شراء أي ديون أو أسهم روسية في الأسواق الثانوية، مما دفع البنوك إلى التراجع.

منذ ذلك الحين، اتخذ المنظمون خطوات للمساعدة في تخفيف معاناة المستثمرين.

قدمت وزارة الخزانة مزيدًا من التوجيه في 22 يوليو للمساعدة في تسوية مدفوعات التأمين ضد التخلف عن السداد على السندات الروسية. كما أوضحت أن البنوك يمكنها تسهيل معاملات الأوراق المالية الروسية وتسويتها إذا ساعد ذلك حاملي الأوراق المالية الأميركيين على تقليص مراكزهم.