بيانات صينية ضعيفة تثير المخاوف في الأسواق الأوروبية

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين، مدعومة بمكاسب جديدة لأسهم الرعاية الصحية، في حين أشعلت مؤشرات على تباطؤ الاقتصاد الصيني هروباً إلى قطاعات مثل الاتصالات والمنتجات الاستهلاكية المهمة التي يُنظر إليها عادة على أنها محصنة ضد الدورات الاقتصادية.

ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3% بحلول الساعة 0720 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل أعلى مستوياته في شهرين عند افتتاح التداولات، بحسب "رويترز".

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وصعدت أسهم الرعاية الصحية بدعم من سهم أسترازينيكا الذي ارتفع 2.6%، بعدما قالت شركة الأدوية إن عقارها الخاص بالسرطان، إنهيرتو، الذي تم تطويره مع داييتشي سانكيو اليابانية، يؤخر تطور شكل من أشكال سرطان الثدي المتقدم لحالات عولجت في السابق.

وقفز سهم هيلو فريش 8.1%، بعد أن أعلنت شركة صناعة أدوات الوجبات الألمانية عن نتائج ربع سنوية أفضل من المتوقع.

وانخفض سهم هنكل 1.3%، إذ قالت مجموعة السلع الاستهلاكية الألمانية إن ارتفاع تكلفة المواد أثر على الأرباح في النصف الأول من العام. كما تراجعت أسهم شركات صناعة السيارات والتعدين المنكشفة على الصين بعدما خفض البنك المركزي للبلاد أسعار الإقراض الرئيسية في تحرك مفاجئ لإنعاش الطلب، إذ أظهرت البيانات تباطؤ الاقتصاد بشكل غير متوقع في يوليو.