سوق الأسهم السعودية تصعد بعد تعاملات متقلبة.. وتاسي فوق 12500 نقطة

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على انخفاض اليوم الاثنين مع جني المستثمرين للأرباح وسط هبوط أسعار النفط، لكن المؤشر السعودي خالف الاتجاه ليغلق على ارتفاع.

وتراجعت أسعار النفط، المحفز الرئيسي لأسواق المال الخليجية، بأكثر من 4 دولارات للبرميل وسط مخاوف بشأن الطلب، حيث جددت بيانات اقتصادية صينية ضعيفة المخاوف من ركود عالمي.

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وارتفع المؤشر القياسي لسوق الأسهم السعودية 0.2% في نهاية تعاملات متقلبة إلى 12543 نقطة، مدعوما بمكاسب 2.9% في سهم شركة أسمنت ينبع.

وأظهرت بيانات حكومية اليوم الاثنين ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية بنسبة 2.7% في يوليو/ تموز مقارنة بالعام السابق، مرتفعا من 2.3% في يونيو/ حزيران.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء في بيان إن قطاع الأغذية والمشروبات زاد بنسبة 3.9%، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية واللحوم على وجه الخصوص، والتي ارتفعت بما يصل إلى 5.1%.

وفي أبوظبي انخفض المؤشر 0.5%، مواصلا التراجع من مستواه القياسي الذي سجله يوم الخميس، مع تراجع سهم الشركة العالمية القابضة 0.6%.

وخسر المؤشر القطري 0.7% منهيا ثلاث جلسات من المكاسب، متأثرا بهبوط 2.1 بالمئة في سهم مصرف قطر الإسلامي.

وكان سهم (بلدنا) من بين الخاسرين إذ هبط بأكثر من 3%، بعد انخفاض أرباح شركة الألبان في الشهر الستة الأولى من العام إلى النصف تقريبا.

وزاد المؤشر الرئيسي للأسهم في دبي 0.1%، مع صعود سهم إعمار العقارية 1.1%، ليعوض بعض خسائر الجلسة السابقة.

وقالت إعمار يوم الخميس إنها توصلت إلى اتفاق مع دبي القابضة لشراء حصتها في مشروعهما المشترك لتطوير ميناء خور دبي مقابل 7.50 مليار درهم (2.04 مليار دولار).

وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر إي.جي إكس 30 للأسهم القيادية في البورصة المصرية 0.7% متأثرا بانخفاض 1.3% في سهم إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية.

وقال كبير محللي السوق في إكسنس وائل مكارم إن سوق الأسهم المصرية لا تزال تشهد بعض عمليات التصحيح بعد الارتفاع الكبير في بداية الشهر.

وأضاف "السوق قد تشهد تداولات عرضية حتى موعد الاجتماع المقبل للبنك المركزي المصري هذا الأسبوع".