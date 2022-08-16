أسهم أوروبا تواصل الصعود لخامس جلسة بدعم من مكاسب القطاعات الدفاعية
رغم أن المخاوف حيال ركود محتمل قيًدت صعود السوق
واصلت الأسهم الأوروبية الارتفاع لخامس جلسة على التوالي اليوم الثلاثاء مدعومة بمكاسب للقطاعات الدفاعية وشركات التعدين، رغم أن المخاوف حيال ركود محتمل قيًدت صعود السوق.
وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.2%، مسجلا أعلى مستوى في عشرة أسابيع.
وقفزت أسهم شركات التعدين 3.2% لتأتي في مقدمة الرابحين مدفوعة بقفزة 5.5% في أسهم مجموعة بي إتش بي العالمية للتعدين المسجلة في لندن بعد أن أعلنت عن نتائج قوية، وفق رويترز.
وصعدت أيضا أسهم شركات الاتصالات وشركات المرافق، وهما قطاعان ينظر إليهما على أنهما رهان أكثر آمانا أثناء الضبابية الاقتصادية.
استقرت الأسهم الأوروبية هذا الأسبوع قرب مستوياتها المرتفعة التي سجلتها مؤخرا على الرغم من بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين والولايات المتحدة وأيضا المخاوف من تعطل إمدادات الغاز في ألمانيا.
-
التضخم السنوي في دولة عربية يتباطأ إلى 125.4% في يوليومقارنة مع 148.88% في يونيو السابق اقتصاد
-
خطط تستهدف توطين 4 مهن جديدة في السعوديةنسبة الإنجاز في تلك المبادرات تتجاوز 50% اقتصاد
-
أكبر شركة تعدين بالعالم تسجل أعلى أرباح سنوية في تاريخهاBHP توزع أرباحا قياسية على المساهمين قدرها 3.25 دولار للسهم شركات