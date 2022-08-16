الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم من القطاعات الدفاعية

تذبذبت الأسهم الأوروبية قرب أعلى مستوياتها في شهرين، الاثنين إذ دفعت علامات على تباطؤ الاقتصاد الصيني المستثمرين للتحول إلى القطاعات الدفاعية مثل الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.3%. ويجري تداول المؤشر القياسي على مقربة من المستويات التي يحتاجها لاستعادة كل خسائره التي مني بها في يونيو حزيران عندما هيمنت المخاوف حيال زيادات قوية في أسعار الفائدة الأميركية والقلق بشأن الركود على المعنويات.

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وجاءت أسهم شركات الرعاية الصحية بين أكبر الداعمين للبورصات الأوروبية في جلسة الاثنين.

وارتفعت أسهم شركات الأغذية والمشروبات حوالي 1%، لتقود المكاسب، تلتها أسهم شركات المرافق التي صعد مؤشرها 0.8%.

وساعدت تلك المكاسب في التغطية على خسائر لأسهم شركات صناعة السيارات المنكشفة على الصين وأسهم شركات النفط والتعدين بعد أن خفض البنك المركزي الصيني أسعار الإقراض الرئيسية في تحرك مفاجئ لإحياء الطلب بينما أظهرت بيانات أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سجل تباطؤا غير متوقع في يوليو/تموز.

والمؤشر ستوكس 600 مرتفع بأكثر من 10%، منذ أن سجل أدنى مستوى في عام في يونيو/حزيران، لكنه ما زال منخفضا 9.3%، عن مستواه في بداية العام.