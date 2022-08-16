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بنك أوف أميركا: تشاؤم مستثمري الأسهم بدأ بالتراجع مع توقعات تباطؤ التضخم

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وول ستريت

بنك أوف أميركا: تشاؤم مستثمري الأسهم بدأ بالتراجع مع توقعات تباطؤ التضخم

بحسب مسح شمل 250 مشاركا يديرون أصولا بأكثر من 750 مليار دولار

دبي - العربية.نت

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أظهر مسح شهري لمديري الصناديق من بنك أوف أميركا، أن تشاؤم المستثمرين القياسي بشأن الأسهم قد بدأ بالتراجع وسط تكهنات بأن التضخم قد بلغ ذروته.

وبحسب المسح، توقع 88% من المستثمرين المشاركين أن يبدأ التضخم بالتراجع في الأشهر الـ12 المقبلة في وقت بدأت حصص الأسهم ترتفع في محافظهم من أدنى مستوياتها المسجلة في يوليو الماضي.

وشمل المسح 250 مشاركا يديرون أصولا بأكثر من 750 مليار دولار.

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