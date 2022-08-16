تراجع معظم أسواق الخليج على وقع أسعار النفط.. سوق السعودية تخالف الاتجاه

تراجعت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، مقتفية أثر انخفاض الأسهم الآسيوية وأسعار النفط، فيما مؤشر سوق أبوظبي في طريقه نحو ثالت جلسة من التراجع.

هبطت العقود الآجلة لخام برنت، المحفز الرئيسي للأسواق المالية الخليجية، 1.21 دولار، أو 1.3٪، إلى 93.89 دولار للبرميل بحلول الساعة 0635 بتوقيت غرينتش، حيث جددت بيانات اقتصادية قاتمة من الصين، أكبر مشتر للخام، المخاوف من ركود عالمي، بحسب "رويترز".

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وخفض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة على الإقراض لإنعاش الطلب، حيث تباطأ اقتصاد البلاد بشكل غير متوقع في يوليو، مع تقلص نشاط المصانع والتجزئة بسبب سياسة بكين "صفر كوفيد" وأزمة العقارات.

تراجع مؤشر الأسهم الرئيسي في دبي 0.3%، متأثراً بهبوط 1.1% في سهم بنك الإمارات دبي الوطني، وانخفاض 0.3% في سهم بنك دبي الإسلامي. من ناحية أخرى، ارتفع سهم شركة إعمار العقارية بنسبة 0.5٪.

وقالت الشركة يوم الاثنين، إن مجلس الإدارة سيجتمع يوم الخميس لمناقشة بيع أعمال التجارة الإلكترونية في مجال الأزياء. وسيعقد الاجتماع بعد أسبوع من إعلان إعمار عن الاستحواذ الكامل على مشروع "دبي كريك هاربور".

وهبط مؤشر أبوظبي 0.2%، وخسر سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 0.6%.

كما تراجع المؤشر القطري القياسي 0.4%، مدفوعاً بانخفاض نسبته 1% في سهم أكبر بنوك الخليج، بنك قطر الوطني، وانخفاض 0.7% في سهم بنك قطر الإسلامي.

مع ذلك، خالف المؤشر الرئيسي للسوق السعودية الاتجاه ليرتفع بنسبة 0.2٪، مع ارتفاع سهم شركة التعدين العربية السعودية بنسبة 4.7٪. لكن مكاسب المؤشر السعودي حد منها هبوط 0.7% في سهم شركة النفط العملاقة "أرامكو السعودية".