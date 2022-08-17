وول ستريت
بنك أوف أميركا: التشاؤم "القياسي" حيال الأسهم بدأ بالانحسار
نهاية قريبة لصدمات التضخم
أظهر مسح شهري لمديري الصناديق أجراه بنك أوف أميركا أن المستويات القياسية من تشاؤم المستثمرين بشأن الأسهم، قد بدأت بالتراجع، وسط تكهنات بأن صدمات التضخم قد بلغت ذروتها.
وبحسب المسح، توقع 88% من المستثمرين أن يبدأ التضخم بالتراجع في الأشهر الـ12 المقبلة، في الوقت الذي بدأت فيه حصص الأسهم ترتفع في محافظهم من مستوياتها الدنيا المسجلة في يوليو الماضي.
مادة اعلانية
وشمل المسح 250 مشاركا يديرون أصولا بأكثر من 750 مليار دولار.
اقرأ أيضاً
-
"أكوا باور" السعودية تُطلق مشروع طاقة رياح في أوزبكستان لإنتاج 1500 ميغاواطأعلنت شركة أكوا باور عن عزمها توقيع اتفاقية البنود الرئيسية، اليوم الأربعاء، مع وزارة الطاقة ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لدولة أوزبكستان لمشروع ... أسواق العربية 1230
-
استقالة طارق عامر محافظ البنك المركزي.. والسيسي يعينه مستشاراً"المركزي" كان قد نفى قبل أيام استقالة عامر تزامناً مع إجراء تعديل وزاري اقتصاد
-
بعد إثارته الجدل.. إيلون ماسك يوضح موقفه بشأن شراء مانشستر يونايتدقال إنها: "نكتة داخلية يقصد بها تويتر" اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية