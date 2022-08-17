بنك أوف أميركا: التشاؤم "القياسي" حيال الأسهم بدأ بالانحسار

أظهر مسح شهري لمديري الصناديق أجراه بنك أوف أميركا أن المستويات القياسية من تشاؤم المستثمرين بشأن الأسهم، قد بدأت بالتراجع، وسط تكهنات بأن صدمات التضخم قد بلغت ذروتها.

وبحسب المسح، توقع 88% من المستثمرين أن يبدأ التضخم بالتراجع في الأشهر الـ12 المقبلة، في الوقت الذي بدأت فيه حصص الأسهم ترتفع في محافظهم من مستوياتها الدنيا المسجلة في يوليو الماضي.

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وشمل المسح 250 مشاركا يديرون أصولا بأكثر من 750 مليار دولار.