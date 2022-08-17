مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا 0.8% بتداولات 7 مليارات ريال

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية "تداول"، تعاملات اليوم الأربعاء على مكاسب بنسبة 0.8%، مع ارتفاع سهم شركة رتال 1.3%، وسهم المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام 10%، بعد الإعلان عن زيادة في الأرباح الفصلية.

وأغلق المؤشر عند مستوى 12646.74 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة 180 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 390 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 97 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 100 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الأبحاث والإعلام، وتكافل الراجحي، والحكير، ومجموعة الحكير، وعلم الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات اليمامة للحديد، ووفرة، وبحر العرب، والخزف السعودي، وتنمية الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 4.95% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والجزيرة، والإنماء، والراجحي، وبترو رابغ هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، ومعادن، ودار الأركان، والإنماء، وسابك هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وفي سياق متصل؛ ارتفع مؤشر دبي 1.3%، مدعوما بقفزة 3.3%، لسهم شركة إعمار العقارية قبل اجتماع لمجلس الإدارة غدا الخميس لمناقشة بيع شركتها التي تعمل في مجال التجارة الإلكترونية للأزياء.

وارتفع المؤشر القطري 1.8%، مدفوعا بارتفاع معظم الأسهم في المؤشر، بما في ذلك سهم مصرف قطر الإسلامي الذي قفز 3.8 %.

وقال أحمد فؤاد مدير المبيعات لدى إمبوريوم كابيتال إن سوق الأسهم القطرية لا تزال تجد دعما وسط ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي الذي لا يزال الطلب عليه مرتفعا بسبب ارتفاع درجات الحرارة هذا الصيف.

وأغلق مؤشر أبوظبي مرتفعا 0.7%، مقتربا من المستوى القياسي الذي سجله يوم الخميس الماضي، بقيادة سهم الشركة العالمية القابضة.

وسجل سهم العالمية القابضة، الأعلى قيمة في بورصة أبوظبي برأسمال سوقي يبلغ حوالي 167 مليار دولار، مكاسب تزيد على 120%، حتى الآن هذا العام.

وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية في البورصة المصرية مرتفعا 2.2%، تقوده مكاسب 3.2%، لسهم البنك التجاري الدولي.

وقال مكتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء إن الرئيس قبل استقالة محافظ البنك المركزي طارق عامر، قبل أكثر من عام من انتهاء فترته الثانية في المنصب، وعينه مستشارا رئاسيا.