بورصة وول ستريت تغلق منخفضة بعد تذبذب المؤشرات

أغلقت الأسهم الأميركية منخفضة يوم الأربعاء بعدما تذبذبت المؤشرات الرئيسية عندما اعتقد المستثمرون أن محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي لشهر يوليو/تموز أشار إلى أن صانعي السياسة النقدية ربما سيكونون أقل تشددا مما كان معتقدا في السابق عندما يرفعون أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول.

وقلصت المؤشرات خسائرها بعد نشر محضر الاجتماع وتحول داو جونز للصعود لفترة وجيزة، لكنها سرعان ما عادت إلى خسائرها.

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وأظهر محضر الاجتماع أيضا أن مسؤولي البنك المركزي الأميركي رأوا "أدلة ضئيلة" أواخر الشهر الماضي على أن ضغوط التضخم تنحسر وقال المشاركون في الاجتماع إن انقشاع التضخم ربما يستغرق وقتا أطول مما كان متوقعا.

وبحسب بيانات أولية، أنهى المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 31.13 نقطة، أو 0.75%، إلى 4274.07 نقطة في حين هبط المؤشر ناسداك المجمع 164.40 نقطة، أو 1.25%، ليغلق عند 12938.15 نقطة.

وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي منخفضا 173.58 نقطة، أو 0.51%، إلى 33976.73 نقطة.

وبعد هبوط حاد في النصف الأول من العام، صعدت الأسهم الأميركية منذ بداية يوليو/تموز بدعم من أرباح إيجابية للشركات.