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المركزي التركي يتخذ خطوات لمعالجة توافر الائتمان بعد خفض سعر الفائدة 

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البنك-المركزي-التركي
البنك المركزي التركي
اقتصاد تركيا

المركزي التركي يتخذ خطوات لمعالجة توافر الائتمان بعد خفض سعر الفائدة

الخطوات تهدف إلى دعم الاستقرار المالي وتعزيز آلية التحويل النقدي

أنقرة - رويترز

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كشف البنك المركزي التركي عن تدابير جديدة، اليوم السبت، تهدف إلى معالجة توافر الائتمان بما في ذلك ضمان توافر احتياطي أعلى لمتطلبات المقرضين، وذلك بعد أيام من صدمة الأسواق بخفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس إلى 13%.

وقال المركزي إن هذه الخطوات تهدف إلى دعم الاستقرار المالي وتعزيز آلية التحويل النقدي بعد أن أشار إلى ضرورة معالجة الفجوة المتزايدة بين سعر الفائدة ومعدلات الإقراض، عندما خفض أسعار الفائدة يوم الخميس.

فاجأ البنك المركزي التركي الأسواق الخميس الماضي، بخفض سعر الفائدة الرئيسي على الرغم من وصول التضخم إلى أعلى مستوى في 24 عامًا عند ما يقارب 80%، إلى جانب تداول الليرة التركية بالقرب من مستوى قياسي منخفض.

البنك المركزي التركي يبقي سعر الفائدة دون تغيير عند 14% جرس الإغلاق اقتصاد تركيا البنك المركزي التركي يبقي سعر الفائدة دون تغيير عند 14%

وخفض المركزي التركي سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع واحد إلى 13% من 14% بعد إبقائه عند 14% منذ ديسمبر، مرجعاً ذلك إلى تصاعد المخاطر الجيوسياسية.

أشارت لجنة السياسة النقدية إلى أنها تستجيب فقط لتباطؤ محتمل في التصنيع، ولا تشرع في دورة تيسير نقدي، قائلة: "المستوى المحدث لسعر الفائدة مناسب في ظل التوقعات الحالية"، وفقًا لبيان.

وأضافت لجنة السياسة النقدية: "من المهم أن تظل الظروف المالية داعمة للحفاظ على زخم النمو في الإنتاج الصناعي والاتجاه الإيجابي للتوظيف، في فترة تزايد عدم اليقين في ما يتعلق بالنمو العالمي، بالإضافة إلى تصاعد المخاطر الجيوسياسية".

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