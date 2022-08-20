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المركزي الألماني: لا بد من مواصلة رفع أسعار الفائدة حتى مع وقوع الركود

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اقتصاد أوروبا

المركزي الألماني: لا بد من مواصلة رفع أسعار الفائدة حتى مع وقوع الركود

يواكيم ناجل: الاقتصاد الألماني يشهد ركودا خلال فصل الشتاء إذا استمر تفاقم أزمة الطاقة

فرانكفورت - رويترز

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قال رئيس البنك المركزي الألماني، يواكيم ناجل لصحيفة ألمانية إنه يجب على البنك المركزي مواصلة رفع أسعار الفائدة حتى إذا كان من المرجح بشكل متزايد حدوث ركود في ألمانيا في الوقت الذي سيظل فيه التضخم مرتفعا بشكل غير مريح طوال عام 2023.

ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس كبيرة بشكل غير متوقع إلى صفر في المئة الشهر الماضي ووعد بمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة قائلا إن المخاوف من التضخم المفرط تتفوق الآن على مخاوف النمو.

ولكن صحيفة راينيشين بوست نقلت عن ناجل قوله اليوم السبت إن توقعات التضخم قد تدهورت أكثر وإن زيادة الأسعار في ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، قد تتجاوز 10% في الأشهر المقبلة.

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وقال ناجل إن "الاحتمال يتزايد بأن يكون التضخم أعلى مما سبق توقعه وأن يبلغ في المتوسط 6 نقاط العام المقبل"، مشيرا إلى وجود احتمال كبير بأن يزيد عن توقعات البنك المركزي الألماني السابقة البالغة 4.5% لعام 2023.

واعترف ناجل أيضا بأن من المرجح أن يشهد الاقتصاد الألماني، وهو من بين أكثر الاقتصادات تأثرا بالاضطرابات في إمدادات الغاز الروسي، ركودا خلال فصل الشتاء إذا استمر تفاقم أزمة الطاقة.

ومع ذلك، قال ناجل إنه لا ينبغي للبنك المركزي الأوروبي أن يتردد في رفع أسعار الفائدة، مضيفا أنه يؤيد بالكامل خطوة يوليو/ تموز.

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