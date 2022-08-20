وول ستريت تهبط في أول انخفاض أسبوعي بعد مكاسب امتدت شهر

تراجعت الأسهم الأميركية أمس الجمعة وسط عمليات بيع واسعة النطاق قادتها الشركات الكبرى مع ارتفاع عوائد السندات الأميركية في حين تكبد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 خسارة أسبوعية بعد سلسلة مكاسب امتدت لأربعة أسابيع.

وتراجعت أسهم كل من أمازون وأبل وميكروسوفت وكانت من أكبر عوامل التراجع على مؤشري ستاندرد آند بورز وناسداك.

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وتتأثر أسهم التكنولوجيا والأسهم المرتبطة بالنمو سلبا بفعل ارتفاع أسعار الفائدة حيث تعتمد تقديرات قيمتها بشكل كبير على التدفقات النقدية الآجلة، وفق رويترز.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية إذ بلغت سندات الخزانة المعيارية لأَجل 10 سنوات 3% تقريبا بعد أن أعلنت ألمانيا عن زيادات قياسية في أسعار المنتجين الشهرية.

وكان المستثمرون يترقبون مدى تشدد مجلس الاحتياطي الاتحادي في سياسته النقدية التي تتركز حاليا حول رفع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم.

وخسر المؤشر داو جونز الصناعي 292.3 نقطة، أي 0.86% ليتراجع إلى 33706.74 نقطة. وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 نحو 55.26 نقطة، أي 1.29%، إلى 4228.48 نقطة كما تراجع المؤشر ناسداك المجمع 260.13 نقطة، أي 2.01%، إلى 12705.22 نقطة.

وتكبدت المؤشرات الرئيسية الثلاثة خسائر هذا الأسبوع. وانخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 نحو 1.2% في حين خسر المؤشر ناسداك 2.6% في أول انخفاض أسبوعي لهما بعد مكاسب امتدت لأربعة أسابيع. ونزل المؤشر داو جونز ما يقرب من 0.2% بنهاية الأسبوع.