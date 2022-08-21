تراجع أسواق الخليج الرئيسية بفعل ضعف النفط ومخاوف التضخم

تراجعت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج اليوم الأحد وسط مخاوف من ركود عالمي محتمل وتقلب أسعار النفط، لكن البورصة المصرية واصلت الصعود بعدما أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس.

وتراجعت أسعار الخام، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج، بعد تحقيق مكاسب على مدى يومين، إلا أنه سجلت خسائر أسبوعية، تحت ضغط أيضا من قوة الدولار.

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وهبط المؤشر الرئيسي في السعودية 0.5%، مع تراجع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 2.3%، وانخفاض سهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية 0.8%. ومن المقرر أن ينقضي الحق في التوزيع النقدي لسهم أرامكو في 22 أغسطس/آب.

كما تراجع سهم الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية 4.8 %، بعد الإعلان عن تكبد الشركة خسارة فصلية صافية جراء ارتفاع نفقات التشغيل.

لكن سهم الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية قفز 10%، بعد أن ارتفعت أرباحها في الربع الثاني إلى مثليها تقريبا لتصل إلى 56.3 مليون ريال (14.99 مليون دولار).

وانخفض المؤشر القطري 0.4 %، ليقطع سلسلة مكاسب استمرت ثلاث جلسات، متأثرا بالأسهم المالية مثل سهم مصرف قطر الإسلامي الذي نزل 1.2%، وسهم البنك التجاري الذي تراجع 2.3 %.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 2.4%، مواصلا مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي بدعم من الأسهم المالية بعد أن أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة.

وأبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير يوم الخميس بعد ساعات من تعيين محافظ جديد للبنك خلفا لطارق عامر، الذي استقال بشكل مفاجئ يوم الأربعاء.

وقالت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي إنها أبقت على سعر فائدة الإقراض دون تغيير عند 12.25%، وسعر فائدة الإيداع عندي 11.25%.