سوق الأسهم السعودية تهبط قليلا.. والمؤشر يحافظ على مستوى 12500 نقطة 

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية "تداول"، تعاملات اليوم الأحد على انخفاض بنسبة 0.53%، لكنه حافظ على البقاء فوق مستوى 12500 نقطة وسط توقعات إيجابية للسوق.

وأغلق المؤشر عند مستوى 12554 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.5 مليارات ريال.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة 129.6 مليون سهم، وسجلت أسهم 63 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 142 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات سدافكو والبحر الأحمر والأهلي ريت، والأبحاث والإعلام، وبحر العرب الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات سلامة، والعربية، وباتك، والدوائية، وميدغلف للتأمين جاءت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 6.32%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وبترو رابغ، والراجحي، وجبل عمر، والإنماء هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، واس تي سي، وسابك، وبحر العرب هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقال رئيس قطاع صناديق أسواق راس المال في "الأول كابيتال" علاء آل إبراهيم، إن السوق السعودية ترتبط ارتباطا وثيقا مع أسعار النفط باعتباره ممثلا لأكبر إيرادات المملكة.

وأضاف إبراهيم في مقابلة مع "العربية"، أن هناك توقعات بأن يتم إيقاف تصدير النفط الروسي في ديسمبر المقبل، وبالتالي يوفر ذلك مجالا لارتفاع أسعار النفط خلال الفترات القادمة بنهاية العام.

وأوضح أن وضع اقتصاد المملكة إيجابي ولكن يظل السوق رهينة لأسعار النفط وإن كانت بدرجة أقل مما كان سابقا.

وأشار إبراهيم أيضا إلى تأثير ارتفاع أسعار الفائدة مع توجه الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة ما بين 50 إلى 75 نقطة في الاجتماع المقبل، مما يضغط على الأسواق العالمية، والسوق السعودية بالتبعية.

وبين إبراهيم، أن السوق السعودية يظل أفضل الأسواق أداء منذ بداية العام، مع تسجيل الاقتصاد السعودية أفضل نموا في عام 2022.

وكشف أن صافي العائد الحقيقي على الاستثمار في المملكة هو الأكثر جدوى مقارنة مع الأسواق الناشئة والمتقدمة، مع تسجيل معدلات تضخم منطقية جدا.