بورصة الكويت
مؤشرات بورصة الكويت تغلق على ارتفاع بأولى جلسات الأسبوع
بلغت قيمة التداولات 36.65 مليون دينار
أغلقت بورصة الكويت اليوم الأحد على ارتفاع في مستهل تداولات الأسبوع، وصعد مؤشر السوق الأول 0.44% إلى 8618.11 نقطة.
وأغلق مؤشر السوق الرئيسي 50 مرتفعا 0.27% إلى 6138.68 نقطة والسوق الرئيسي 0.41% إلى 5845.05 نقطة ومؤشر السوق العام 0.44% إلى 7718.99 نقطة.
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وارتفع سهم بيت التمويل الكويتي "بيتك" 0.9% وبنك الكويت الدولي 1.9% وبنك برقان 0.9% وشركة المباني 1%. وهبطت أسهم عقارات الكويت 1.6% وألافكو 1% وزين للاتصالات المتنقلة 0.3% وأجيليتي 0.2% .
وبلغت قيمة التداولات 36.65 مليون دينار وكمية الأسهم المتداولة 223.66 مليون سهم.
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