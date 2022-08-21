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مؤشرات بورصة الكويت تغلق على ارتفاع بأولى جلسات الأسبوع

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مؤشرات بورصة الكويت تغلق على ارتفاع بأولى جلسات الأسبوع

بلغت قيمة التداولات 36.65 مليون دينار

الكويت -رويترز

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أغلقت بورصة الكويت اليوم الأحد على ارتفاع في مستهل تداولات الأسبوع، وصعد مؤشر السوق الأول 0.44% إلى 8618.11 نقطة.

وأغلق مؤشر السوق الرئيسي 50 مرتفعا 0.27% إلى 6138.68 نقطة والسوق الرئيسي 0.41% إلى 5845.05 نقطة ومؤشر السوق العام 0.44% إلى 7718.99 نقطة.

وارتفع سهم بيت التمويل الكويتي "بيتك" 0.9% وبنك الكويت الدولي 1.9% وبنك برقان 0.9% وشركة المباني 1%. وهبطت أسهم عقارات الكويت 1.6% وألافكو 1% وزين للاتصالات المتنقلة 0.3% وأجيليتي 0.2% .

وبلغت قيمة التداولات 36.65 مليون دينار وكمية الأسهم المتداولة 223.66 مليون سهم.

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