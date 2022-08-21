بورصة الكويت
هيئة أسواق المال تسمح لبيت التمويل الكويتي بالإدراج في بورصة البحرين
قال بيت التمويل الكويتي (بيتك) اليوم الأحد في بيان للبورصة الكويتية إنه تلقى موافقة هيئة أسواق المال على الإدراج في بورصة البحرين.
تأتي هذه الخطوة في إطار صفقة استحواذ بيتك المحتمل على ما يصل إلى 100%، من أسهم البنك الأهلي المتحد البحريني.
مادة اعلانية
اقرأ أيضاً
-
ارتفاع واردات الصين النفطية من السعودية في يوليو على أساس فصليأظهرت بيانات رسمية صينية زيادة واردات بكين من النفط الخام السعودي في يوليو الماضي شهريا لكنها لا تزال أقل قليلا من مستوياتها قبل عام.وذكرت الإدارة ... نبض السوق
-
ارتفاع القيمة العادلة للمشتقات المالية يرفع أرباح "سهل" الفصليةارتفعت أرباح الشركة السعودية لتمويل المساكن الفصلية 6.86%، في الربع الثاني من 2022، إلى 31.2 مليون ريال، مقابل، 29.2 مليون ريال، في الفترة المقابلة من ... نبض السوق
-
"أسواق العثيم" للعربية: نتوقع هبوط أسعار السلع بنهاية العام لمستويات 2021الشركة تستهدف زيادة عدد الفروع الجديدة إلى أكثر من 24 فرعا في 2022 قصص اقتصادية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية