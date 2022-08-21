هيئة أسواق المال تسمح لبيت التمويل الكويتي بالإدراج في بورصة البحرين

قال بيت التمويل الكويتي (بيتك) اليوم الأحد في بيان للبورصة الكويتية إنه تلقى موافقة هيئة أسواق المال على الإدراج في بورصة البحرين.

تأتي هذه الخطوة في إطار صفقة استحواذ بيتك المحتمل على ما يصل إلى 100%، من أسهم البنك الأهلي المتحد البحريني.