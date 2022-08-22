أزمة تكلفة المعيشة في بريطانيا تدفع الإسترليني لأدنى مستوى مقابل الدولار هذا العام

سجل الجنيه الإسترليني أدنى مستوى له هذا العام أمام العملة الأميركية عند 1.1744 دولار اليوم الاثنين بينما أبرزت قفزة في تكاليف الطاقة وصيف من الإضرابات أزمة تكلفة المعيشة في المملكة المتحدة وعززت المخاوف من مزيد من التباطؤ الاقتصادي.

ووسط مخاوف تحيط بزيادات حادة في التضخم في بريطانيا وتراجع الاقتصاد، سجل الإسترليني يوم الجمعة الماضي أكبر هبوط أسبوعي مقابل العملة الخضراء منذ سبتمبر/أيلول 2020 .

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وبحلول الساعة 1730 بتوقيت غرينتش، كانت العملة البريطانية منخفضة 0.50% عند 1.1766 دولار.

ومقابل العملة الأوروبية، ارتفع الإسترليني 0.56% إلى 84.39 بنس لليورو الذي يتعرض لضغوط من زيادات حادة في أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا.