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أسهم أوروبا تهبط لأدنى مستوياتها في شهر وسط أزمة طاقة محتملة

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أسهم أسواق أوروبا
بورصة فرانكفورت
الأسهم الأوروبية

أسهم أوروبا تهبط لأدنى مستوياتها في شهر وسط أزمة طاقة محتملة

ستوكس 600 الأوروبي ينخفض 1% ليلامس أدنى مستوى له منذ 28 يوليو

دبي - العربية.نت

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هبطت الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوى لها في حوالي شهر اليوم الاثنين مع شعور المستثمرين بالقلق حيال شح في إمدادات الغاز من روسيا وإشارات متشددة من البنك المركزي الأوروبي وتوقعات اقتصادية ضعيفة.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 1% ليلامس أدنى مستوى له منذ 28 يوليو/ تموز.

وقال عملاق الغاز الروسي غازبروم يوم الجمعة إن روسيا ستوقف إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا لثلاثة أيام في نهاية هذا الشهر، وهو ما يزيد الضغوط على القارة بينما تسعى لاعادة ملء مخزونات الوقود قبيل الشتاء، وفق رويترز.

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وبين أكبر الخاسرين في جلسة اليوم هبط سهم يونيبر، أكبر مستورد للغاز الروسي في ألمانيا، 7.7% مقتربا من مستوى قياسي منخفض في حين انخفض سهم شركتها القابضة فورتوم 4.4% وهو ما دفع المؤشر داكس الألماني ليغلق منخفضا 2.3% في أسوأ جلسة له في حوالي 7 أسابيع.

وتترقب السوق القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو غدا الثلاثاء ومحضر أحدث اجتماع للبنك المركزي الأوروبي يوم الخميس والذي من المتوقع أن يكون متشددا.

وتتوقع الأسواق حاليا زيادة في أسعار الفائدة قدرها 60 نقطة أساس في اجتماع المركزي الأوروبي في سبتمبر/أيلول وزيادات مجمعة قدرها 130 نقطة أساس للفترة المتبقية من العام.

وبعد صعودها بأكثر من 11% من مستوياتها المنخفضة التي سجلتها في منتصف يونيو/حزيران، هبطت سوق الأسهم الأوروبية في الأيام القليلة الماضية بينما يشعر المستثمرون بقلق حيال تأثير تضخم جامح وتشديد الأوضاع المالية على الآفاق الاقتصادية.

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