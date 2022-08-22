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استطلاع: تفاؤل حذر حيال أداء الأسهم السعودية حتى نهاية 2022

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سوق السعودية

استطلاع: تفاؤل حذر حيال أداء الأسهم السعودية حتى نهاية 2022

48 % من مديري الصناديق يتوقعون مزيدا من الارتفاع بنسبة بين 5 % و10%

دبي - العربية.نت

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أظهر الاستطلاع الأخير لشركة الراجحي المالية أن مديري الصناديق متفائلون ولكن بحذر حيال أداء السوق المالية السعودية.

ويتوقع 48% منهم مزيدا من الارتفاع في السوق السعودية بنحو 5% إلى 10% فيما يتوقع 30% منهم أن تتراوح المكاسب بين صفر إلى 5%، أما المتفائلون بأن تتخطى مكاسب المؤشر 10%، فبلغت نسبتهم 22%.

وبدا الموقف الحذر واضحا أيضا من خلال توجهات الاستثمار إذ إن 60% من مديري الصناديق يفضلون المزج بين أسهم النمو وأسهم القيمة فيما 16% فقط صوتوا لأسهم النمو كذلك، 57% ممن شملهم استطلاع الراجحي كابيتال يفضلون الأسهم ذات القيمة السوقية المرتفعة.

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انتقالا إلى القطاعات، فقد بقيت متماشية مع نتائج الاستطلاع السابق، حيث جاءت البنوك في الصدارة تليها البتروكيماويات ومن ثم البرمجيات والخدمات، والرعاية الصحية في المرتبة الثالثة.

أما قطاعات التأمين والتجزئة والسلع الرأسمالية فتبقى النظرة متشائمة مقارنة مع بقية السوق.

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