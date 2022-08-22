بنوك عالمية تواجه غرامة مليار دولار لاستخدامها تطبيق "واتساب" مع عملائها

تقترب كبرى البنوك العالمية من التوصل إلى تسوية مع لجنة الأوراق المالية والبورصات لدفع غرامة بقيمة تتجاوز مليار دولار، بسبب مخالفات تتعلق باستخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي.

ووفقاً للتسوية سيسدد كل من بنك أوف أميركا، وباركليز، وسيتي غروب، ودويتش بنك، وغولدمان ساكس غروب غرامة بقيمة 200 مليون دولار بسبب استخدام تطبيقات واتساب وSignal للتواصل مع العملاء لمناقشة شروط الاستثمار والاجتماعات، حيث أن استخدام هذا النوع من التطبيقات يعد غير قانوني لأن هذه الرسائل مشفرة ولا يمكن تتبعها.

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وبحسب لجنة الاوراق المالية والبورصات فإن على شركات الوساطة أن تحتفظ وتراقب الاتصالات المكتوبة بين الوسطاء والعملاء أيضاً تقلق الجهات المسؤولة من أن استخدام هذه التطبيقات يعرض العملاء لخطر القرصنة أكثر.