سعر الذهب
كومرتس بنك يخفض توقعاته لأسعار الذهب والفضة والبلاتين في 2022
البنك يتوقع أن يستعيد الذهب الكثير من بريقه من بداية العام القادم فصاعدا
خفض كومرتس بنك توقعاته لأسعار الذهب والفضة والبلاتين لنهاية 2022.
وأفادت وحدة الأبحاث في كومرتس بنك، في مذكرة بحثية، بأن البنك خفض توقعاته لسعر الذهب لنهاية العام إلى 1800 دولار للأونصة.
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وتوقع البنك أن يستعيد الذهب الكثير من بريقه من بداية العام القادم فصاعدا، إلا أنه خفض السعر المتوقع خلال العام المقبل إلى 1900 دولار للأونصة من 2000 دولار بالتوقعات السابقة، وفق ما نقلته رويترز.
وعدًل البنك توقعاته بالخفض لسعر الفضة إلى 20.50 دولار للأونصة في نهاية العام من 24 دولارا، وإلى 25 دولارا في نهاية عام 2023 من 27 دولارا.
كما خفض البنك توقعاته لسعر البلاتين إلى 1000 دولار للأونصة في نهاية العام مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 1050 دولارا.
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