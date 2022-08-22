مؤشر الدولار يرتفع لأعلى مستوى له منذ 5 أسابيع

سجل مؤشر الدولار الأميركي أعلى مستوى له منذ خمسة أسابيع اليوم الاثنين بعد أن أشار مسؤول آخر في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى احتمال استمرار التشديد النقدي بشكل قوي قبل ندوة جاكسون هول الرئيسية للبنك المركزي هذا الأسبوع.

وانخفض اليورو إلى أدنى مستوى له منذ خمسة أسابيع، بعد أن أعلنت روسيا عن توقف لمدة ثلاثة أيام لإمدادات الغاز الأوروبية عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 في نهاية هذا الشهر، مما أدى إلى تفاقم أزمة الطاقة في المنطقة.

مادة اعلانية

وانخفض اليوان الصيني إلى أدنى مستوياته منذ ما يقرب من عامين بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الإقراض الرئيسية، مما أضاف إلى سلسلة من إجراءات التيسير النقدي التي تهدف إلى دعم الاقتصاد الذي يعاني من قيود كوفيد-19 وأزمة العقارات.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل ستة عملات رئيسية بما في ذلك اليورو، إلى 108.26 لأول مرة منذ 15 يوليو/تموز وارتفع آخر مرة 0.074%، إلى 108.23.



وارتفع الدولار مقابل الين، والذي يعتبر شديد الحساسية للعائدات الأميركية إلى 137.40 ين ياباني في أعلى مستوى له منذ 27 يوليو/تموز.



وارتفع الدولار إلى 6.8308 يوان في التداول الداخلي لأول مرة منذ سبتمبر/أيلول 2020 بعد أن خفض بنك الشعب الصيني أسعار الفائدة الرئيسية للقروض لمدة عام وخمس سنوات كما كان متوقعا على نطاق واسع. جاء ذلك بعد أن خفف البنك تكاليف الاقتراض في خطوة مفاجئة الأسبوع الماضي.

ومقابل اليوان في الخارج وصل الدولار إلى 6.8520 وهو أيضا أعلى مستوى له منذ سبتمبر أيلول 2020.

وفي غضون ذلك انخفض اليورو إلى أدنى مستوى له إلى 1.0026 دولار لأول مرة منذ 15 يوليو/تموز قبل أن يتم تداوله منخفضا 0.13%، عند 1.0027 دولار.

وانخفض الجنيه الإسترليني 0.23%، إلى 1.1805 دولار ليقترب من أدنى مستوى له منذ خمسة أسابيع يوم الجمعة عند 1.17925 دولار.