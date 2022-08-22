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وول ستريت تنخفض بقوة بفعل خسائر أسهم النمو وسط مخاوف زيادات الفائدة

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وول ستريت

وول ستريت تنخفض بقوة بفعل خسائر أسهم النمو وسط مخاوف زيادات الفائدة

داو جونز يفقد أكثر من 500 نقطة

دبي - العربية.نت

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تراجعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية اليوم الاثنين وقادت أسهم التكنولوجيا الهبوط بينما يشعر المستثمرون بقلق حيال إشارات متشددة من صانعي السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي في مواجهة تباطؤ النمو الاقتصادي.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي في جلسة التداول في بورصة وول ستريت بواقع 529 نقطة، أو 1.57%، إلى 33179 نقطة بينما تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 75 نقطة، أو 1.77%، إلى 4153 نقطة.

وهبط المؤشر ناسداك المجمع 261 نقطة، أو 2.06%، إلى 12443 نقطة.

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وقال الرئيس التنفيذي لشركة ميار كابيتال عبدالعزيز عبدالله النعيم، إن الأسواق تحاول قراءة المستقبل لفترة الستة أشهر أو 12 شهرا المقبلة وكيفية الأداء الاقتصادي.

وأضاف النعيم في مقابلة مع "العربية"، أن اجتماع "جاكسون هول" نهاية الأسبوع قد يشهد الكشف عن توجهات الفيدرالي بشكل عام بالنسبة لأسعار الفائدة المتوقعة حتى نهاية العام.

وأوضح أن تأثير التضخم هو النقطة الأهم بالنسبة لأداء الشركات، وسط ارتفاع أسعار المدخلات وزيادة الرواتب بشكل أسرع.

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