"الأنصاري للصرافة" تختار هيرمس و"NBD" مستشارين لطرح محتمل

اختارت "الأنصاري للصرافة" الإماراتية، المجموعة المالية هيرميس وبنك الإمارات دبي الوطني لقيادة عملية طرح أسهمها المزمعة في سوق دبي المالي.

وأشارت مصادر لوكالة "بلومبرغ" إلى أن الموعد المتوقع لإدراج أسهم الشركة هو الربع الأول من 2023.

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وأضافت المصادر أن الاستعدادات للطرح العام الأولي مستمرة إلا أن تفاصيل محدّدة مثل التوقيت قد تتغير.