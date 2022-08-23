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عمومية "طيبة للاستثمار" تصوت على شراء أسهم "صافولا" في "مدينة المعرفة" 13 سبتمبر

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طيبة للاستثمار
طيبة للاستثمار
سوق السعودية

عمومية "طيبة للاستثمار" تصوت على شراء أسهم "صافولا" في "مدينة المعرفة" 13 سبتمبر

بقيمة 459.2 مليون ريال

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة طيبة للاستثمار السعودية دعوة مساهميها لحضور الجمعية العامة العادية عن طريق وسائل التقنية الحديثة في 13 سبتمبر المقل للتصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة صافولا.

وقالت "طيبة"، في بيان نشر على موقع مجموعة تداول السعودية إن رئيس مجلس الإدارة الدكتور وليد بن محمد العيسى له مصلحة غير مباشرة فيها حيث إنه يشغل منصب العضو المنتدب في شركة أصيلة للاستثمار وهي من كبار المساهمين في الشركتين بنسبة تتجاوز 5% من رأس المال لكل منهما، وكذلك وجود مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة المهندس مهند بن قصي العزاوي تتمثل بوجود صلة قرابة له مع عضو مجلس إدارة شركة صافولا المهندس معتز بن قصي العزاوي.

وتتضمن الصفقة شراء كامل الأسهم والحصص المملوكة لشركة مجموعة صافولا في شركة مدينة المعرفة الاقتصادية حيث تملك مجموعة صافولا ما نسبته 11.47% في شركة مدينة المعرفة الاقتصادية بشكل مباشر وغير مباشر منها (6.40% ملكية مباشرة و5.07% ملكية غير مباشرة عبر شركة مطوري مدينة المعرفة (شركة ذات مسئولية محدودة) بقيمة إجمالية قدرها 459.2 مليون ريال، ولا يوجد أي شروط تفضيلية.

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