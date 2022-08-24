نيكاي يهبط متتبعا وول ستريت.. أغلق عند أدنى مستوى في أسبوعين

سجل المؤشر الياباني نيكاي أدنى مستوى إغلاق منذ أسبوعين، اليوم الأربعاء، مقتفيا أثر تراجع وول ستريت الليلة الماضية بعد بيانات ضعيفة، لكن مكاسب حققتها أسهم شركات الطاقة بفضل ارتفاع أسعار النفط حدت من الخسائر.

وتراجع المؤشر نيكي 0.49%، إلى 28313.47 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ العاشر من أغسطس/آب، متكبدا خسائر لليوم الخامس على التوالي.

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وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2%، إلى 1967.18 نقطة، وهو أيضا أدنى مستوى في أسبوعين.

وسجل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 أدنى مستوى إغلاق في أسبوعين الليلة الماضية بعد بيانات ضعيفة عن نشاط الأعمال أججت المخاوف حيال الركود، وسط تصريحات متشددة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي قبيل ندوة جاكسون هول، مع توقعات بأن رئيسه جيروم باول سيؤكد على مكافحة التضخم يوم الجمعة.

وكان قطاع التكنولوجيا الأسوأ أداء، يليه قطاعا الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية.

وسجل سهم كونامي لألعاب الفيديو أكبر خسائر على المؤشر، إذ تراجع 2.82%، بينما نزل سهم نينتندو 2.61%، وهبط سهم سوني 1.39%.

ومن بين الشركات الأخرى ذات الثقل، تراجع سهم طوكيو إلكترون لمعدات صناعة الرقائق 2.18%، ونزل سهم فاست ريتيلنج المشغلة لمتاجر يونيكلو 0.93%.

وسجل قطاع المرافق أفضل أداء على المؤشر نيكاي، في حين تلقت أسهم الطاقة دفعة من ارتفاع أسعار النفط الليلة الماضية بعد أن طرحت السعودية فكرة تخفيضات في إنتاج أوبك+.

وكان سهم طوكيو إلكتريك أكبر الرابحين على المؤشر، إذ قفز 9.96%، بعدما أفاد تقرير إعلامي أن الحكومة تستعد لإعادة تشغيل بعض المفاعلات النووية.

وصعد سهم هينو موتورز، وحدة صناعة الشاحنات التابعة لتويوتا، 5.6%، بعد هبوطه إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين أمس الثلاثاء وسط فضيحة انبعاثات.