أسهم أوروبا ترتفع مدعومة بقطاع الطاقة قبل محضر اجتماع المركزي الأوروبي

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس بعدما فاقت بيانات الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد ألمانيا، أكبر اقتصاد في القارة، توقعات المحللين، بينما حد القلق قبل صدور محضر أحدث اجتماع للبنك المركزي الأوروبي من المكاسب.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 %، بحلول الساعة 07:12 بتوقيت غرينتش. وقفزت أسهم شركات الطاقة 1.2%، لتقترب من أعلى مستوى لها في 12 أسبوعا مع ارتفاع أسعار النفط الخام بفعل زيادة المخاوف من شح الإمدادات.

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وقفز مؤشر داكس الألماني 0.8 %. وحقق الاقتصاد الألماني نموا بنسبة 0.1 %، في الربع الثاني ليفوق توقعات المحللين، مدعوما بإنفاق القطاع الخاص والحكومة رغم أزمة الطاقة، بحسب رويترز.

وينصب تركيز السوق أيضا على محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي في يوليو تموز، والمقرر صدوره في وقت لاحق اليوم. وتجاوز البنك التوقعات في ذلك الاجتماع ورفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس.