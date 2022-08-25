سوق السعودية ترتفع 1.2% مع صعود النفط والأسهم العالمية

أغلقت البورصات الرئيسية في منطقة الخليج على ارتفاع، اليوم الخميس، متتبعة ارتفاع أسعار النفط والأسهم العالمية، وصعد مؤشر بورصة دبي بدعم ارتفاع سهم إعمار العقارية.

وارتفع مؤشر إم.إس.سي.آي، الذي يضم أسهم 47 دولة بنسبة 0.3%، مع ترقب المستثمرين لرد فعل كبرى البنوك المركزية في العالم على التضخم المرتفع، بحسب رويترز.

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ومن المقرر أن يبدأ مؤتمر السياسات النقدية السنوي لمجلس الاحتياطي الاتحادي في جاكسون هول بولاية وايومنج اليوم الخميس، وينصب التركيز على خطاب رئيس المجلس جيروم باول غدا الجمعة.

وصعد مؤشر دبي 1.2%، مدعوماً بإغلاق سهم إعمار العقارية على ارتفاع بنسبة 4%، في أكبر مكاسب يومية منذ أكثر من عام، على خلفية خطط لرفع حد الملكية الأجنبية.

ومن المقرر أن يصوت المساهمون أيضا في 21 سبتمبر/أيلول على الاستحواذ على أصول معينة من دبي القابضة مقابل سندات إلزامية قابلة للتحويل بقيمة 3.75 مليار درهم (1.02 مليار دولار).

والشركة أيضا بصدد إتمام صفقة لبيع منصتها الإلكترونية للأزياء (نمشي) إلى نون، وهي شركة للتجارة الإلكترونية، مقابل 335.2 مليون دولار.

وربح مؤشر سوق الأسهم السعودية 1.2%، مدفوعا بزيادة 1.6%، في سهم مصرف الراجحي و0.8%، في سهم شركة رتال للتطوير العمراني.

واستقرت أسعار النفط، المحفز الرئيسي للأسواق المالية في الخليج، على خلفية احتمال أن تحد مجموعة أوبك+ من إمدادات النفط، لكن احتمالا بالتوصل لاتفاق يعيد صادرات النفط الإيرانية الخاضعة للعقوبات إلى السوق حد من المكاسب.

وانتعش خام برنت ليتجاوز 100 دولار للبرميل بعد أن طرحت السعودية فكرة خفض إنتاج أوبك+ لدعم الأسعار.

وارتفع المؤشر القطري 0.7%، مع صعود سهم شركة صناعات قطر للبتروكيماويات 2.1%.

وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر 0.2%.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر البورصة المصرية 1.8%، مع إغلاق 28 من أصل 30 سهما على ارتفاع، بما في ذلك سهم البنك التجاري الدولي الذي ارتفع واحدا بالمئة.

وقال دانيال تقي الدين، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى بي.دي سويس، إن البورصة المصرية عادت إلى الصعود بفضل اتجاه الشراء القوي من المستثمرين المحليين.

وتعرض المؤشر، الذي انخفض بأكثر من 13%، حتى الآن هذا العام، لضغوط بسبب الانخفاض الحاد في حيازات المستثمرين الأجانب وارتفاع تكاليف واردات سلع أساسية، خاصة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.