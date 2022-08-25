إعمار
"إعمار" الإماراتية توصي برفع ملكية الإجانب إلى 100%.. والسهم يقفز
سينظر المساهمون في الاقتراح باجتماع 21 سبتمبر
أوصى مجلس إدارة شركة إعمار العقارية بإلغاء سقف ملكية الأجانب في أسهم شركة التطوير العقاري المدرجة في سوق دبي.
وبحسب بيان، سينظر المساهمون في الاقتراح في اجتماع يوم 21 سبتمبر.
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ويبلغ الحد الأقصى لملكية الأجانب في الوقت الحالي 49%.
وارتفعت أسهم شركة إعمار العقارية 3.18% بعد قرار مجلس إدارتها الخاص بملكية الأجانب.
ويعد جيه بي مورغان تشيس وشركاه وغولدمان ساكس غروب وبلاك روك من بين المالكين الأجانب للشركة، وفقاً لبيانات جمعتها بلومبرغ، واطلعت عليها "العربية.نت".
يتم تضمين السهم في المؤشرات العالمية الرئيسية التي تتبع أسهم الدول النامية، بما في ذلك مؤشر الأسواق الناشئة MSCI الذي يتم تتبعه على نطاق واسع.
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