.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"إعمار" الإماراتية توصي برفع ملكية الإجانب إلى 100%.. والسهم يقفز

  • الخط
إعمار

"إعمار" الإماراتية توصي برفع ملكية الإجانب إلى 100%.. والسهم يقفز

سينظر المساهمون في الاقتراح باجتماع 21 سبتمبر

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أوصى مجلس إدارة شركة إعمار العقارية بإلغاء سقف ملكية الأجانب في أسهم شركة التطوير العقاري المدرجة في سوق دبي.

وبحسب بيان، سينظر المساهمون في الاقتراح في اجتماع يوم 21 سبتمبر.

ويبلغ الحد الأقصى لملكية الأجانب في الوقت الحالي 49%.

شركة تتبرع بـ10% من أرباح وحدتها البريطانية للغاز لزبائنها الأكثر فقراً طاقة نفط وغاز شركة تتبرع بـ10% من أرباح وحدتها البريطانية للغاز لزبائنها الأكثر فقراً

وارتفعت أسهم شركة إعمار العقارية 3.18% بعد قرار مجلس إدارتها الخاص بملكية الأجانب.

ويعد جيه بي مورغان تشيس وشركاه وغولدمان ساكس غروب وبلاك روك من بين المالكين الأجانب للشركة، وفقاً لبيانات جمعتها بلومبرغ، واطلعت عليها "العربية.نت".

يتم تضمين السهم في المؤشرات العالمية الرئيسية التي تتبع أسهم الدول النامية، بما في ذلك مؤشر الأسواق الناشئة MSCI الذي يتم تتبعه على نطاق واسع.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
زيلينسكي يعد الأوكرانيين بالنصر على روسيا: لا تنازلات زيلينسكي يعد الأوكرانيين بالنصر على روسيا: لا تنازلات
اكتشف المزيد