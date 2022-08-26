اتفاق لتدقيق حسابات الشركات الصينية المدرجة في أميركا يحول دون شطبها

وقعت واشنطن وبكين، اليوم الجمعة، اتفاقاً للتدقيق في حسابات الشركات الصينية المدرجة في أميركا.

وبحسب السلطات الصينية الرقابية، فإن الاتفاق مع واشنطن يحول دون إلغاء إدراج الشركات الصينية في أميركا.

مادة اعلانية

ومن المقرر أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ في سبتمبر.

وقالت السلطات الأميركية، إن أكثر من 200 شركة صينية ستواجه إلغاء الإدراج إذا لم ينفذ الاتفاق.

كانت 5 شركات صينية بينها اثنتان من أكبر مجموعات النفط في البلاد، قد أعلنت انسحابها من بورصة نيويورك.

وقالت "سينوبيك" و"بتروتشاينا"، اللتان من أكبر مجموعات الطاقة في العالم، في بيانين سابقين، إنهما ستتقدمان بطلب "لانسحاب طوعي" من سوق المال الأميركية.

وصدرت إعلانات مماثلة عن شركة الألمنيوم الصينية "تشالكو" و"تشاينا لايف" وفرع لسينوبك مقره في شنغهاي.