تعيين رامي الدكاني رئيسا للبورصة المصرية.. وهبة الله الصيرفي نائبا

أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، قرارا بتعيين رامي الدكاني، رئيسا لمجلس إدارة البورصة المصرية لمدة عام، وتعيين هبة الله الصيرفي، نائبا لرئيس مجلس إدارة البورصة المصرية لمدة عام.

يذكر أن رامي الدكاني كان يشغل منصب الأمين العام لاتحاد البورصات العربية، بينما تشغل هبة الله الصيرفي منصب مساعد رئيس البورصة لشئون الإفصاح والحوكمة والمشرف على قطاع الإفصاح والحوكمة.

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وجاء ذلك بعد إصدار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال الشهر الجاري، قراراً بتعيين الدكتور محمد فريد صالح، رئيس البورصة المصرية، قائماً بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام.

ووفقا للقرار تم تعيين محمد فريد رئيساً للهيئة لمدة عام يبدأ من اليوم 7 أغسطس 2022.

وشغل محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية لمدة 4 سنوات قبل أن يتم تعيينه قائما بأعمال رئيس هيئة الرقابة المالية لمدة عام.