أسهم أوروبا تهبط 2.6% في أسبوع.. وداكس الألماني يقود التراجعات

تراجعت الأسهم الأوروبية في جلسة الجمعة، وتصدرت ألمانيا الخسائر مع شعور المستثمرين بقلق بسبب مؤشرات سلبية بشأن معنويات المستهلكين في أكبر اقتصاد في القارة، في حين أدى تمادي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في الميل للتشديد إلى زيادة المخاوف.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.7% وأغلق منخفضا 2.6% خلال الأسبوع. وانخفض المؤشر داكس الألماني عند الإغلاق 2.3%، مع تراجع أسبوعي بلغ 4.2%، مما يجعله أسوأ أداء أسبوعي له منذ أكثر من شهرين.

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وأظهر مسح جديد أنه من المتوقع أن تهبط معنويات المستهلكين الألمان إلى مستوى غير مسبوق للشهر الثالث على التوالي في سبتمبر/أيلول مع استعداد الأسر لارتفاع تكاليف الطاقة. وعلى النقيض من ذلك، ارتفعت معنويات المستهلكين الفرنسيين بشكل غير متوقع في أغسطس/آب، وفق رويترز.

ولم تؤد تصريحات باول إلى أي تخفيف للتوتر في أسواق الأسهم بعد أن أشار إلى أن الاقتصاد الأميركي سيحتاج إلى سياسة نقدية صارمة "لبعض الوقت" قبل أن يصبح التضخم تحت السيطرة، وهو ما يعني تباطؤ النمو وسوق عمل أضعف و"بعض الألم" للأسر والشركات، منوها إلى عدم وجود علاج سريع لارتفاع الأسعار.

وانخفض كل من قطاعي التجزئة والسفر والترفيه بنحو 3.5% في أكبر انخفاض بين القطاعات الأوروبية.