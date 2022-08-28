البنك الأهلي السعودي يعلن بدء طرح صكوك إضافية من الفئة 1 مقومة بالريال

أعلن البنك الأهلي السعودي بدء طرح صكوك إضافية من الفئة 1 مقومة بالريال السعودي على مستثمرين مؤهلين داخل المملكة.

وذكر البنك في بيان نشر على موقع مجموعة تداول السعودية أنه سيتم تحديد القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق.

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وستكون نهاية الطرح في 1444-06-07 الموافق 31 ديسمبر 2022.

وذكر أن الفئة المستهدفة من الإصدار هم العملاء المؤسسيين و المؤهلين حسب التعريف الوارد في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح وقواعد هيئة السوق المالية وفقًا للمادة 8 (أ) (1) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

وقام البنك بتعيين شركة الأهلي المالية بشكل منفرد كمدير للاكتتاب، ومدير لسجل الاكتتاب، ومنسق رئيسي.

ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب والقيمة الاسمية مليون ريال، فيما مدة استحقاق (الصك/ السند) ستكون مستمرة (بدون تاريخ استحقاق).

وذكر البنك الأهلي السعودي أن تاريخ نهاية الطرح المشار إليه هو تاريخ متوقع ويخضع لظروف السوق.