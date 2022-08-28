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تعليق تداول سهم مجموعة أنعام الدولية القابضة لجلسة واحدة

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مجموعة أنعام الدولية القابضة
شعار مجموعة أنعام الدولية القابضة
سوق السعودية

تعليق تداول سهم مجموعة أنعام الدولية القابضة لجلسة واحدة

دبي - العربية.نت

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أعلنت مجموعة تداول السعودية، تعليق تداول سهم مجموعة أنعام الدولية القابضة في السوق لجلسة تداول واحدة والتي توافق يوم الأحد 01/02/1444هـ الموافق 28/08/2022م، نظراً لعدم التزام المجموعة بالإعلان عن القوائم المالية للفترة المنتهية في 30/06/2022 خلال المدة النظامية المحددة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

وذكرت "تداول"، أن سهم الشركة يستأنف التداول لمدة 20 جلسة تداول ابتداءً من يوم الاثنين 02/02/1444هـ الموافق 29/08/2022م تلي الجلسة التي تم تعليق التداول فيها، ويجب على الشركة نشر القوائم المالية قبل نهاية الاثنين 30/02/1444هـ الموافق 26/09/2022م.

و في حال لم تقم الشركة بالإعلان عن القوائم المالية خلال المدة المشار اليها في الفقرة (2)، سيتم إعادة تعليق تداول السهم ابتداءً من يوم الثلاثاء 01/03/1444هـ الموافق 27/09/2022 م حتى إعلانها عن القوائم المالية.

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