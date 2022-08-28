فشل اكتتاب نادي "غزل المحلة" في مصر.. التغطية 17.9% فقط

أعلنت إدارة البورصة المصرية بلوغ إجمالي كميات الأوامر المسجلة بسوق الصفقات الخاصة استجابة للاكتتاب العام في أسهم زيادة رأس المال المصدر لشركة نادي غزل المحلة لكرة القدم 17.609 مليون سهم، بنسبة تغطية 17.9%.

وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق أنه في حالة عدم تغطية الاكتتاب خلال المدة المحددة يجوز لكل مكتتب في هذه الحالة طلب رد مبالغ الاكتتاب التي دفعها وعلى الشركة الالتزام برد هذه المبالغ كاملة بما فيها مصاريف الإصدار فور طلبها خلال سبعة أيام وفقا لقانون سوق المال 95 لسنة 1992.

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وأشارت إلى أنه في حالة انتهاء فترة رد الأموال وعدم ورود أي طلبات لرد الأموال تحول قيمة الاكتتابات إلى حساب رأس المال المذكور في النشرة نتيجة لعدم تغطية كامل الاكتتاب وفقًا لشروطه وعدم استيفاء شروط القيد المطلوبة لقيد الشركة بالبورصة المصرية، مما يؤدي إلى إرجاء اتخاذ إجراءات القيد لحين استيفاء الشركة لهذه الشروط.

واستهدف الطرح العام جمع 98 مليون جنيه موزعة على 98 مليون سهم؛ ليرتفع رأسمال نادي غزل المحلة إلى 200 مليون جنيه بعد الزيادة.

يذكر أنه تم مد فترة سريان الاكتتاب العام للمرة الثانية بعد أن تم فتح الباب من يوم 12 يونيو وحتى 1 يوليو ثم مد الفترة إلى 14 أغسطس.

وارتفع الحد الأقصى للاكتتاب إلى 15 مليون سهم بدلًا من مليوني سهم.

وفي نهاية ديسمبر الماضي، اكتملت تغطية الاكتتاب الخاص لشركة غزل المحلة لكرة القدم بقيمة 37 مليون جنيه، موزعة بواقع 20 مليون جنيه لمؤسسات وأفراد مصريين، و17 مليون جنيه لمستثمرين عرب.

ويبلغ إجمالي الحصة المطروحة من أسهم شركة غزل المحلة لكرة القدم في الطرحين العام والخاص 135 مليون جنيه تمثل 67.5% من رأسمال الشركة المستهدف بعد الزيادة والبالغ 200 مليون جنيه.

وستكون شركة مصر للغزل والنسيج، أكبر مساهم في شركة غزل المحلة لكرة القدم بقيمة 65 مليون جنيه تمثل 32.5% من رأس المال، من خلال أسهم ممتازة تضمن لها تصويتًا مضاعفًا في الجمعيات العمومية.