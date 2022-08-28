"فانجارد غروب" تستثمر 1.11 مليار دولار في الأسهم السعودية

ضخت فانجارد غروب أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، 1.11 مليار دولار عبر "صناديق المؤشرات" في سوق الأسهم السعودية خلال النصف الأول من 2022، وذلك وسط تغير خريطة الاستثمارات الجغرافية بسبب الأزمة الأوكرانية، وتزايد رهانات كبرى شركات إدارة الأصول بشأن الانعكاسات الإيجابية لارتفاع أسعار النفط على مكونات الاقتصاد المحلي والشركات المدرجة.

وتعادل ملكية فانجارد تعادل 9 %، من سيولة الصناديق المتداولة الأجنبية التي استثمرت في الشركات السعودية.

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وتستثمر فانجارد غروب في سوق الأسهم السعودية عبر 11 صندوقا، وتسيطر على 6.5%، من إجمالي الصناديق المتداولة المستثمرة في السوق السعودية، بحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

وبحسب البيانات المدققة من منصة "مورنينج ستار دايركت"، فإن فانجارد لديها صندوقان تصل فيهما ملكية الأسهم السعودية إلى نحو 5%، لكل منهما، مع العلم أن أضخم صندوق لديها Vanguard FTSE All-Wld ex-US ETF يستثمر في السوق السعودية بقيمة 590.6 مليون دولار.

وبذلك تستجلب فانجارد سياسة "الرسوم المتدنية" في السوق السعودية وتجذب المستثمرين الأفراد من الولايات المتحدة الأميركية وأستراليا.

يذكر أن شركات إدارة الأصول العالمية تخوض حرب رسوم طويلة من أجل جذب الأفراد لصناديقها، حيث يسهم تخفيض رسوم الصناديق المتداولة بجلب عملاء أكثر، ولكن يقلل من الربحية والإيرادات، غير أن استراتيجية البقاء لشركات الأصول الصغيرة، تفرض عليها إطلاق صناديق ذات مخاطر عالية من أجل جذب عملاء جدد.

ويستند التقرير إلى بيانات "مورنينج ستار دايركت"، وهي شركة الأبحاث المهيمنة في صناعة الصناديق الاستثمارية العالمية، حيث يعد مديري الأصول بين كبار العملاء لمنصة "مورنينج ستار" بسبب دخول بياناتها الخاصة في القرار الاستثماري للمستثمرين، الأمر الذي يعطيها قوة لا مثيل لها للتأثير في إدارة الأصول العالمية.

ويولي المستثمرون أهمية بارزة لنظام التصنيف "خمس نجوم" الخاص بالصناديق، وكذلك توصيات محللي المنصة، وهذا ما يجعلها بطريقة غير مباشرة قادرة على تحريك التدفقات النقدية بعيد عن أي صندوق معين.