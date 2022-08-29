.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

المؤشر نيكاي يهبط 1.68% في بداية التعامل بطوكيو

  • الخط
بورصة طوكيو
بورصة طوكيو
أسهم اليابان

المؤشر نيكاي يهبط 1.68% في بداية التعامل بطوكيو

وتوبكس الأوسع نطاقا يهبط 1.62%

طوكيو – رويترز

نشر في: آخر تحديث:

هبط المؤشر نيكاي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين.

وتراجع نيكاي 1.68% إلى 28161.06 نقطة في حين هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.62% إلى 1947.54 نقطة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية ترصد معاناة الأهالي جراء السيول في دنقلا بولاية الشمالية في السودان العربية ترصد معاناة الأهالي جراء السيول في دنقلا بولاية الشمالية في السودان
اكتشف المزيد