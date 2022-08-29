المؤشر نيكاي يهبط 1.68% في بداية التعامل بطوكيو

هبط المؤشر نيكاي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين.

وتراجع نيكاي 1.68% إلى 28161.06 نقطة في حين هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.62% إلى 1947.54 نقطة.