انخفاض حاد للأسهم الأوروبية وسط محاولات للحد من التضخم

تراجعت الأسهم الأوروبية بصورة حادة اليوم الاثنين بينما ارتفعت عائدات السندات بعد أن زادت تصريحات صناع السياسات النقدية من مخاوف اتخاذ إجراءات عنيفة لكبح التضخم وسط تزايد مخاطر حدوث ركود.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بواقع 0.8%، إلى أدنى مستوى في أكثر من شهر، وكانت أسهم التكنولوجيا الأكثر تراجعا إذ نزلت 1.4%. وقفزت السندات الألمانية لأجل عشر سنوات بمقدار عشر نقاط أساس إلى أعلى مستوى في شهرين، بحسب رويترز.

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وقالت إيزابيل شنابل عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي يوم السبت إن على البنوك المركزية التدخل لمكافحة التضخم، حتى لو دفع ذلك اقتصاداتها إلى الركود.

وجاء ذلك بعد تحذير من جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) يوم الجمعة من أن البنك سيرفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى تقتضيه الضرورة لتقييد النمو.