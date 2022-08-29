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سوق الأسهم السعودية تواصل الحركة الإيجابية.. و"تاسي" يتداول فوق 12500 نقطة

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سوق السعودية
سوق السعودية

سوق الأسهم السعودية تواصل الحركة الإيجابية.. و"تاسي" يتداول فوق 12500 نقطة

"تاسي" سجل ارتفاعا بنسبة 0.31% إلى 12564 نقطة

دبي - العربية.نت

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ارتفعت سوق الأسهم السعودية في تعاملات، اليوم الاثنين، في ظل استمرار الحركة العرضية لمؤشر السوق حول مستوى 12500 نقطة، مع ارتفاع أسعار النفط التي ساعدت على تماسك السوق وعدم تأثرها باضطرابات البورصات العالمية.

وصعدت أسعار النفط بنسبة 1% اليوم الاثنين حيث ساعدت توقعات بأن أوبك ستخفض الإنتاج إذا لزم الأمر لدعم الأسعار، والصراع في ليبيا، وزيادة الطلب وسط ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا على موازنة التوقعات القاتمة للنمو في الولايات المتحدة.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.09 دولار أو 1.2% إلى 94.16 دولار للبرميل، لتواصل المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي وبلغت 2.5%، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 89 سنتا، أو 9.0% إلى 101.88 دولار للبرميل، لتواصل المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي وبلغت 4.4%.

سوق الأسهم السعودية تهبط قليلا.. والمؤشر يحافظ على مستوى 12500 نقطة  أسواق المال سوق السعودية سوق الأسهم السعودية تهبط قليلا.. والمؤشر يحافظ على مستوى 12500 نقطة 

وسجل مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) ارتفاعا في تعاملات اليوم بنسبة 0.31% أو ما يعادل 39 نقطة عند مستوى 12564 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 4.5 مليار ريال عبر التداول على نحو 104.3 مليون سهم.

وارتفعت أسعار 171 سهما، تصدرها سهم "باتك" بنسبة 7.34%، مقابل تراجع 30 سهما بصدارة "اتحاد اتصالات" بنسبة 1.55%، وذلك من بين 217 شركة مدرجة.

وتصدر الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث قيمة التداول، أسهم "سابك للمغذيات"، والراجحي، ومعادن ، وسابك و"إس تي سي".

في حين تصدر دار الأركان وبترورابغ و"معادن" والراجحي والإنماء أحجام التداول.

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