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وول ستريت تواصل التراجع وسط مخاوف متعلقة بأسعار الفائدة

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وول ستريت
وول ستريت

وول ستريت تواصل التراجع وسط مخاوف متعلقة بأسعار الفائدة

داو جونز الصناعي ينخفض إلى 32188.00 نقطة عند الفتح

دبي - العربية.نت

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انخفضت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت في بداية المعاملات، اليوم الاثنين، متأثرة بتراجع أسهم التكنولوجيا مع شعور المستثمرين بالقلق من خطة مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمواصلة رفع أسعار الفائدة في معركته لكبح التضخم حتى وإن كان على حساب التباطؤ الاقتصادي.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 95.40 نقطة، أي 0.30%، عند الفتح إلى 32188.00 نقطة.

وانخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 23.08 نقطة، أي 0.57%، إلى 4034.58 نقطة، بينما نزل المؤشر ناسداك المجمع 120.66 نقطة، أي 0.99%، إلى 12021.05 نقطة، وفق رويترز.

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وكانت وول ستريت، قد أغلقت تعاملات الجمعة على انخفاض كبير، إذ أصيب المستثمرون الراغبون في تبني أسعار فائدة أقل بخيبة أمل من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول الذي أشار إلى أن البنك المركزي الأميركي سيواصل رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم.

وحذر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول من أن مهمة البنك المركزي لترويض التضخم ستؤدي إلى "بعض الألم" للأسر الأميركية.

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