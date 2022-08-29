عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين يسجل أعلى مستوى منذ 2007

سجل عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين أعلى مستوى له في 15 عاما، اليوم الاثنين، بينما أعاد المستثمرون ترتيب مراكزهم لفترة ممتدة لزيادات كبيرة في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي في أعقاب كلمة رئيسه جيروم باول يوم الجمعة.

وبعبارات هي الأكثر حدة حتى الآن في دورة التشديد النقدي، قال باول إن البنك المركزي الأميركي سيواصل رفع أسعار الفائدة في مسعاه لكبح التضخم بالرغم من أن تلك الزيادات تسبب ألما للأسر والشركات.

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وتتوقع الأسواق الآن فرصة بحوالي 65% لأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماعه في سبتمبر/ أيلول، مقارنة مع حوالي 57% يوم الجمعة عندما تحدث باول، وفق رويترز.

وارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، إلى 3.489% وهو أعلى مستوى منذ أواخر 2007 وبزيادة 8 نقاط أساس عن مستواه عند الإغلاق يوم الجمعة.

وصعدت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 أعوام ثماني نقاط أساس أيضا إلى 3.13%، لكنها ما زالت بعيدة عن أعلى مستوى لها الذي سجلته في منتصف يونيو/ حزيران والبالغ 3.49%.