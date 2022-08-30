البنوك تدفع أسهم أوروبا للصعود مع تنامي مخاوف الفائدة والركود

صعدت الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، في أعقاب موجة بيع استمرت يومين مع دعم القطاع المصرفي للأسهم، على الرغم من مخاوف متعلقة بأزمة الطاقة المتزايدة ورفع أسعار الفائدة والركود الوشيك وهو ما حد من المكاسب.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4% بعد تراجعه بنحو 2.5% في الجلستين السابقتين على خلفية تصريحات متشددة من البنكين المركزيين الأوروبي والأميركي عززت التوقعات المتعلقة برفع الفائدة.

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وزاد المؤشر إيبكس الإسباني 0.7%. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في إسبانيا 10.4% على أساس سنوي في أغسطس/ آب انخفاضا من 10.8% في الشهر السابق وفقا لبيانات أولية.

وتراجع مؤشر قطاع التعدين 1.2% متأثرا بانخفاض أسعار المعادن في حين جدد ارتفاع حالات "كوفيد-19" في الصين وقرب رفع أسعار الفائدة المخاوف المرتبطة بالطلب على السلع الأولية الأساسية.

وقفز سهم أدفينتا 15% ليكون الأعلى ارتفاعا على المؤشر ستوكس 600 بعد أن أعلنت أكبر شركة للإعلانات المبوبة في العالم تحقيق أرباح فصلية بفعل زيادة أرباح أسواقها الرئيسية 10% على أساس سنوي.